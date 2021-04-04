Холлинс назвал матчи с «Маккаби» и «Панатинаикосом» экзаменами для «Зенита»

Защитник «Зенита» Остин Холлинс оценил шансы своей команды выйти в плей-офф Евролиги. Чтобы гарантированно сохранить место в топ-8 сине-бело-голубым необходимо одержать две победы в двух оставшихся матча: с «Маккаби» (9 апреля) и «Панатинаикосом» (12 апреля). Обе игры состоятся в Санкт-Петербурге.

— После трех подряд домашних поражений в Евролиге важно было добиться именно крупной победы над «Виллербаном»?

— Мы не думали об этом. Просто вышли на этот матч сделать свою работу, отлично сыграть в защите, реализовать свои возможности в нападении. Могу сказать, что это был тяжелый матч. Особенно в первой половине. Они играли в свой фирменный, тягучий баскетбол и создавали нам проблемы. В третьей четверти мы смогли показать свои лучшие качества и провели отличный отрезок (выиграли десятиминутку 25:6, — «СЭ»). Прежде всего мы превзошли соперника в физической готовности. Команда сделала важный шаг для завоевания путевки в плей-офф. Теперь надо быть еще более сконцентрированными и довести дело до конца.

— Что будет самым важным в играх с «Маккаби» и «Панатинаикосом»?

— Нам надо быть практически совершенными в этих играх. Только показывая свою лучшую игру можно побеждать в Евролиге. Даже если твои соперники уже не имеют турнирных задач. Нам предстоит сдать два важных экзамена. Будем двигаться к своей цели шаг за шагом, настраиваться на каждого соперника. Плюс не забывайте, что впереди у нас еще матч с ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Это тоже будет очень серьезное испытание для нас. (Тимур Ганеев)