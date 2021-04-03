Форвард «Химок» Микки признан MVP недели в Евролиге

Форвард «Химок» Джордан Микки и форвард «Басконии» Акилле Полонара признаны самыми ценными игроками (MVP) недели в регулярном чемпионате Евролиги, информирует сайт турнира.

Микки в матче 32-го тура с АСВЕЛом (87:85 ОТ) набрал 28 очков, сделал девять подборов и отдал три передачи.

Полонара в игре с «Панатинаикосом» (97:82) набрал 22 очка, сделал 11 подборов и отдал четыре передачи.

Индекс полезности обоих баскетболистов, которые впервые ризнаны MVP недели в Евролиге, составил «36».