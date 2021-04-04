АСВЕЛ победил «Маккаби» и прервал серию поражений в Евролиге
23:02
Французский АСВЕЛ одержал 13-ю победу в нынешнем розыгрыше Евролиги. Команда на выезде победила израильский «Маккаби» со счетом 74:67.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 67:74 (22:14, 12:23, 14:20, 19:17)
4 апреля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю