АСВЕЛ победил «Маккаби» и прервал серию поражений в Евролиге

Французский АСВЕЛ одержал 13-ю победу в нынешнем розыгрыше Евролиги. Команда на выезде победила израильский «Маккаби» со счетом 74:67.

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«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 67:74 (22:14, 12:23, 14:20, 19:17)

4 апреля.