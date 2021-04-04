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АСВЕЛ победил «Маккаби» и прервал серию поражений в Евролиге

23:02
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Французский АСВЕЛ одержал 13-ю победу в нынешнем розыгрыше Евролиги. Команда на выезде победила израильский «Маккаби» со счетом 74:67.

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«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 67:74 (22:14, 12:23, 14:20, 19:17)

4 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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