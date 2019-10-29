«Химки» обыграли «Панатинаикос» в Евролиге, Швед набрал 26 очков

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» дома выиграли у «Панатинаикоса» (103:86).

В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед, который набрал 26 очков. У ПАО с 16-ю очками лучшим снайпером стал Джиммер Фредетт.

Российский клуб одержал четвертую победу в пяти матчах. «Химки» на данный момент занимают третье место. «Панатинаикос» потерпел третье поражение и идет 12-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 103:86 (25:29, 25:26, 27:18, 26:13)