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Сегодня, 13:29

Главный тренер баскетбольного «Реала» Ласо выписан из больницы после инфаркта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер баскетбольного «Реала» Пабло Ласо выписан из больницы после инфаркта, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

54-летний специалист будет продолжать лечение в домашних условиях под наблюдением врачей.

Ласо перенес инфаркт 5 июня — на следующий день после второго матча полуфинала чемпионата Испании против «Басконии» (83:71).

Испанский тренер возглавляет «Реал» с 2011 года. Вместе с командой он два раза выигрывал Евролигу, а также 5 раз становился чемпионом Испании.

Источник: https://www.realmadrid.com/noticias/2022/06/07/nuevo-comunicado-oficial-7-de-junio-pablo-laso
БК Реал
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