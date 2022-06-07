Главный тренер баскетбольного «Реала» Ласо выписан из больницы после инфаркта

Главный тренер баскетбольного «Реала» Пабло Ласо выписан из больницы после инфаркта, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

54-летний специалист будет продолжать лечение в домашних условиях под наблюдением врачей.

Ласо перенес инфаркт 5 июня — на следующий день после второго матча полуфинала чемпионата Испании против «Басконии» (83:71).

Испанский тренер возглавляет «Реал» с 2011 года. Вместе с командой он два раза выигрывал Евролигу, а также 5 раз становился чемпионом Испании.