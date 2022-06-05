Главный тренер баскетбольного «Реала» Ласо перенес инфаркт

Главный тренер баскетбольного «Реала» Пабло Ласо перенес инфаркт, сообщает официальный сайт мадридцев.

54-летний специалист был госпитализирован в одну из клиник Мадрида.

Как сообщает Marca, Ласо перенес инфаркт сегодня утром. Тренеру необходимо пройти дополнительное обследование, чтобы врачи определили его состояние. Вчера, 4 июня Ласо руководил командой во время второго матча полуфинала чемпионата Испании против «Басконии» (83:71).

Пабло Ласо возглавляет «Реал» с 2011 года. Вместе с командой он два раза выигрывал Евролигу, а также 5 раз становился чемпионом Испании.