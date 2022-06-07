«Анадолу Эфес» объявил о заключении контракта с Клайберном

«Анадолу Эфес» объявил о заключении контракта с форвардом Уиллом Клайберном.

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, соглашение с 32-летним американцем рассчитано до 2024 года.

Сегодня, 7 июня, Клайберн сегодня покинул ЦСКА, за который выступал с 2017 года.

В составе московского клуба форвард провел 236 матчей, набирая в среднем 12,9 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата. В 2019 году он был признан MVP «Финала четырех» Евролиги.