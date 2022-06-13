Евролига рассмотрит вопрос об участии ЦСКА в новом сезоне 16 июня

Евролига рассмотрят вопрос о составе участников предстоящего розыгрыша турнира на заседании 16 июня, сообщает Eurohoops.

17 мая ЦСКА сообщил акционерам Евролиги, что намерен выступить в следующем сезоне, несмотря на исключение из числа участников в сезоне-2021/22.

Евролига в конце февраля отстранила, а через месяц исключила ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС из состава участников текущего сезона и аннулировала их результаты.

В отличие от других российских клубов, исключенных весной из розыгрыша турнира, у ЦСКА есть долгосрочная лицензия А, он входит в совет акционеров лиги и даже в случае отстранения от соревнований все равно останется в правлении. При этом у Евролиги нет легальных способов разорвать отношения с московским клубом, кроме как по его инициативе.