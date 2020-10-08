Форвард «Жальгириса» перед матчем с «Химками» заразился коронавирусом

Форвард «Жальгириса» Жоффре Ловернь заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Из-за болезни француз не полетел на матч регулярного чемпионата Евролиги против «Химок», который состоится 9 октября.

Утром все баскетболисты каунасского клуба сдали отрицательные тесты на Covid-19, но позднее стало известно, что в тесте Ловерня была ошибка.

Болезнь протекает бессимптомно, баскетболист находится на самоизоляции. На матче с «Химками» его заменит Марекас Блажевичюс.