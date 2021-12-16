Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Форвард «Зенита» Пойтресс прокомментировал победу над АСВЕЛом в Евролиге

10:27
Теги:

В рамках 15 тура Евролиги «Зенит» в гостях одержал победу над АСВЕЛом (71:61). Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Алекс Пойтресс.

«Эта победа — результат командной работа, — сказал «СЭ» Пойтресс. — Каждый, кто вышел на паркет, внес свой вклад в общий успех. У нас сейчас непростой период, в команде есть травмированные игроки. Мы были сфокусированы, придерживались плана на игру во второй половине матча, и в итоге взяли победу. Конечно, очень важно начать «двойную неделю» с выигрыша. Мы почувствовали вкус победы, так что можем взять и еще одну. «Монако» — хорошая команда, так что мы должны быть готовы бороться на протяжении всего матча.

«Зенит» сыграет с «Монако» 17 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора
Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Ясно как деньги: следователи раскрыли схему мошенничества на банкротствах банков
0