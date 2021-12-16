Форвард «Зенита» Пойтресс прокомментировал победу над АСВЕЛом в Евролиге
В рамках 15 тура Евролиги «Зенит» в гостях одержал победу над АСВЕЛом (71:61). Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Алекс Пойтресс.
«Эта победа — результат командной работа, — сказал «СЭ» Пойтресс. — Каждый, кто вышел на паркет, внес свой вклад в общий успех. У нас сейчас непростой период, в команде есть травмированные игроки. Мы были сфокусированы, придерживались плана на игру во второй половине матча, и в итоге взяли победу. Конечно, очень важно начать «двойную неделю» с выигрыша. Мы почувствовали вкус победы, так что можем взять и еще одну. «Монако» — хорошая команда, так что мы должны быть готовы бороться на протяжении всего матча.
«Зенит» сыграет с «Монако» 17 декабря.
Методология
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