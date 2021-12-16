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«Зенит» одержал первую победу в Евролиге с ноября, обыграв АСВЕЛ

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Питерский «Зенит» в гостях одержал победу над АСВЕЛом (71:61) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Лионе (Франция).

Самым результативным игроком матча стал форвард сине-бело-голубых Алекс Пойтресс. 28-летний американец набрал 16 очков.

В последний раз «Зенит» побеждал в Евролиге 19 ноября. Тогда российская команда обыграла «Олимпию» (74:70).

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Зенит» (Россия) — 61:71 (18:21, 14:12, 17:21, 12:17)

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