«Зенит» одержал первую победу в Евролиге с ноября, обыграв АСВЕЛ
Питерский «Зенит» в гостях одержал победу над АСВЕЛом (71:61) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Лионе (Франция).
Самым результативным игроком матча стал форвард сине-бело-голубых Алекс Пойтресс. 28-летний американец набрал 16 очков.
В последний раз «Зенит» побеждал в Евролиге 19 ноября. Тогда российская команда обыграла «Олимпию» (74:70).
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Зенит» (Россия) — 61:71 (18:21, 14:12, 17:21, 12:17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю