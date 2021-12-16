Кулагин считает, что «Зенит» вновь может встать на победный путь в Евролиге

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу над АСВЕЛом (71:61) в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

— Команда переживала непростой период связанный с травмами и определенными болезнями, но мы никогда ни ищем оправданий, — заявил «СЭ» Кулагин. — Каждая победа для нас важна, в каждой игре мы выкладываемся на полную. Для этого мы здесь собрались. Поздравляю болельщиков, партнеров и всю нашу организацию с победой. Надеюсь, что мы вновь вернемся на победный путь. Желаю всем здоровья, и надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обрести целостность о которой много говорим.

— С АСВЕЛом не смог сыграть Миндаугас Кузминскас, Коннер Фрэнкэмп выбыл по ходу первой четверти. Тяжело было перестроиться?

— Искренне считаю, что баскетбол командная игра. В нашей команде собраны прекрасные исполнители, которые в любой момент могут перестроиться. Плюс это еще раз подчеркивает профессионализм нашего тренера. Все мы знаем Хавьера как тренера победителя. В такой непростой ситуации он смог найти пути решения вопроса и организовал игру должным образом.

В 16-м туре Евролиги «Зенит» сыграет на выезде с «Монако». Матч состоится в пятницу, 17 декабря, начало — в 21.00 (мск).