Кулагин считает, что «Зенит» вновь может встать на победный путь в Евролиге
Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу над АСВЕЛом (71:61) в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
— Команда переживала непростой период связанный с травмами и определенными болезнями, но мы никогда ни ищем оправданий, — заявил «СЭ» Кулагин. — Каждая победа для нас важна, в каждой игре мы выкладываемся на полную. Для этого мы здесь собрались. Поздравляю болельщиков, партнеров и всю нашу организацию с победой. Надеюсь, что мы вновь вернемся на победный путь. Желаю всем здоровья, и надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обрести целостность о которой много говорим.
— С АСВЕЛом не смог сыграть Миндаугас Кузминскас, Коннер Фрэнкэмп выбыл по ходу первой четверти. Тяжело было перестроиться?
— Искренне считаю, что баскетбол командная игра. В нашей команде собраны прекрасные исполнители, которые в любой момент могут перестроиться. Плюс это еще раз подчеркивает профессионализм нашего тренера. Все мы знаем Хавьера как тренера победителя. В такой непростой ситуации он смог найти пути решения вопроса и организовал игру должным образом.
В 16-м туре Евролиги «Зенит» сыграет на выезде с «Монако». Матч состоится в пятницу, 17 декабря, начало — в 21.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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