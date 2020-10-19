Евролига может перенести два матча «Зенита», в которых российскому клубу засчитаны поражения

Официальный сайт Евролиги сообщает, что два матча «Зенита» регулярного сезона против «Басконии» и «Валенсии», в которых российскому клубу засчитаны поражения, могут быть перенесены на более поздний срок.

Ранеее дисциплинарный комитет Евролиги присудил «Зениту» два поражения из-за вспышки коронавируса в команде.

Как говорится в заявлении, правление акционеров Евролиги одобрило внесение поправки в правило по сорванным матчам из-за вспышек коронавируса в клубах. Отмечается, что если у клубов не набирается восемь игроков, то матч может быть перенесен. Игра может быть перенесена до трех раз при наличии свободных дат в календаре команд. Если таких дат нет или если игру переносили максимально возможное число раз, клуб лишается права на проведение игры.

Сообщается, что это изменение будет иметь обратную силу по отношению к любым решениям, уже примененным в сезоне-2020/21. Это позволит руководителям Евролиги переносить отмененные матчи на более поздний срок.