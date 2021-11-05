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«Зенит» в гостях победил «Эфес» в матче Евролиги

22:15
«Эфес» — «Зенит» — 79:90. Фото euroleague.net
«Эфес» — «Зенит» — 79:90. Фото euroleague.net
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«Зенит» на выезде переиграл турецкий «Эфес» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 90:79 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком встречи стал защитник петербургского клуба Коннер Франкамп, который набрал 18 очков.

«Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» идет 16-м.

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«Эфес» (Турция) — «Зенит» (Россия) — 79:90 (20:22, 13:25, 18:26, 28:17)

«Жальгирис» (Литва) — «Альба» (Германия) — 71:79 (10:22, 27:19, 15:21, 19:17)

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Иван Шитик все материалы автора
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