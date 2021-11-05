«Зенит» в гостях победил «Эфес» в матче Евролиги
«Зенит» на выезде переиграл турецкий «Эфес» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 90:79 в пользу российской команды.
Самым результативным игроком встречи стал защитник петербургского клуба Коннер Франкамп, который набрал 18 очков.
«Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» идет 16-м.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Зенит» (Россия) — 79:90 (20:22, 13:25, 18:26, 28:17)
«Жальгирис» (Литва) — «Альба» (Германия) — 71:79 (10:22, 27:19, 15:21, 19:17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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