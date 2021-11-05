Хавьер Паскуаль: «Возвращаемся домой в хорошем настроении»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль остался доволен игрой своей команды в победном в матче Евролиги против «Анадолу Эфеса» (90:79).

«Очевидно, мы довольны игрой команды сегодня, рады победе. Серьезно подошли к этой игре с самого начала, несмотря на то, что в первой четверти отдали им 6 подборов под нашим кольцом, что держало «Эфес» в игре.

Во второй четверти улучшили свою игру, в последней четверти смогли контролировать счет, не так здорово играли в защите и нападении, но это нормально. Все-таки пытались использовать преимущество в счете и замедлить темп игры.

Возвращаемся домой в хорошем настроении. Это только начало сезона, но игра была великолепная», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».