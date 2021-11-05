Паскуаль — о матче «Зенита» с «Эфесом: «Если хотим победить, то должны сыграть идеально»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил расклад сил перед игрой Евролиги с «Анадолу Эфесом».
«Сейчас мы в Стамбуле, проводим последнюю полноценную тренировку перед игрой, — приводит слова Паскуаля официальный сайт петербургского клуба. = В прошлом сезоне «Эфес» выиграл Евролигу. Нынешний сезон они начали не так хорошо, но в последних двух матчах действовали лучше, так что нам необходимо быть готовыми. Если хотим победить, то должны сыграть идеально, как в обороне, и в атаке», — сказал Паскуаль.
Встреча «Зенита» с «Эфесом» состоится сегодня, 5 ноября, в Стамбуле. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/11/04/v-gosti-k-chempionu/
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