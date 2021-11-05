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Паскуаль — о матче «Зенита» с «Эфесом: «Если хотим победить, то должны сыграть идеально»

12:36
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил расклад сил перед игрой Евролиги с «Анадолу Эфесом».

«Сейчас мы в Стамбуле, проводим последнюю полноценную тренировку перед игрой, — приводит слова Паскуаля официальный сайт петербургского клуба. = В прошлом сезоне «Эфес» выиграл Евролигу. Нынешний сезон они начали не так хорошо, но в последних двух матчах действовали лучше, так что нам необходимо быть готовыми. Если хотим победить, то должны сыграть идеально, как в обороне, и в атаке», — сказал Паскуаль.

Встреча «Зенита» с «Эфесом» состоится сегодня, 5 ноября, в Стамбуле. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/11/04/v-gosti-k-chempionu/

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