Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил расклад сил перед игрой Евролиги с «Анадолу Эфесом».

«Сейчас мы в Стамбуле, проводим последнюю полноценную тренировку перед игрой, — приводит слова Паскуаля официальный сайт петербургского клуба. = В прошлом сезоне «Эфес» выиграл Евролигу. Нынешний сезон они начали не так хорошо, но в последних двух матчах действовали лучше, так что нам необходимо быть готовыми. Если хотим победить, то должны сыграть идеально, как в обороне, и в атаке», — сказал Паскуаль.

Встреча «Зенита» с «Эфесом» состоится сегодня, 5 ноября, в Стамбуле. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.