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«Эфес» обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги

22:38
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Эфес» победил «Олимпиакос» (88:69).

В составе победителей самым результативным стал Родриг Бьебуа — 29 очков. У гостей лучшим снайпером стал Александар Везенков — 17 очков.

«Эфес» на данный момент занимает 11-е место. «Олимпиакос» на шестой позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 88:69 (23:25, 21:19, 24:22, 20:3)

17 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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