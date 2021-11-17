Мессина о разгроме от УНИКСа: «Нам надрали задницу»
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал разгромное поражение от УНИКСа в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги (71:97). Это второе поражение итальянского клуба в этом сезоне.
«Мне особо нечего сказать. Сегодня они надрали нам задницу и заслужили эту победу — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции. — С таким тяжелым графиком у каждой команды случается ужасный вечер — и сегодня настал наш черед. Через 48 часов нам предстоит новый матч, и нам нужно готовиться к нему».
В 11-м туре «Милан» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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