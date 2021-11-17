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Мессина о разгроме от УНИКСа: «Нам надрали задницу»

22:52
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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал разгромное поражение от УНИКСа в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги (71:97). Это второе поражение итальянского клуба в этом сезоне.

«Мне особо нечего сказать. Сегодня они надрали нам задницу и заслужили эту победу — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции. — С таким тяжелым графиком у каждой команды случается ужасный вечер — и сегодня настал наш черед. Через 48 часов нам предстоит новый матч, и нам нужно готовиться к нему».

В 11-м туре «Милан» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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