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УНИКС разгромил «Милан» в матче Евролиги

Казанский УНИКС разгромил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги
21:48
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УНИКС разгромил «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 97:71.

Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Айзейя Канаан, набравший 22 очка.

УНИКС одержал вторую победу подряд в Евролиге. Отметим, что «Милан» потерпел лишь второе поражение в сезоне-2021/22.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Милан» (Италия) — 97:71 (19:17, 25:16, 27:16, 26:22)

У: Канаан (22), Мэйо (20), Дж. Браун (19)

М: Датоме, Мелли, Шилдс (все трое — 10)

17 ноября.

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Иван Торопцев все материалы автора
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