УНИКС разгромил «Милан» в матче Евролиги
УНИКС разгромил «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 97:71.
Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Айзейя Канаан, набравший 22 очка.
УНИКС одержал вторую победу подряд в Евролиге. Отметим, что «Милан» потерпел лишь второе поражение в сезоне-2021/22.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) — «Милан» (Италия) — 97:71 (19:17, 25:16, 27:16, 26:22)
У: Канаан (22), Мэйо (20), Дж. Браун (19)
М: Датоме, Мелли, Шилдс (все трое — 10)
17 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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