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«Эфес» дома вырвал победу у «Црвены Звезды»

22:25
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«Эфес» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги вырвал победу у «Црвены Звезды» (84:83).

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 84:83 (31:21, 12:25, 22:22, 19:15)
22 декабря.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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