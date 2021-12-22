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Баскетболисты «Реала» тренируются в масках из-за вспышки коронавируса

20:54

Игроки «Реала» занимаются в масках из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба команды.

Сообщалось, что уже 7 баскетболистов мадридцев отправлены на карантин, включая главного тренера Пабло Ласо.

Завтра, 23 декабря, «Реалу» примет ЦСКА в матче Евролиги.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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