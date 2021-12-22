«Альба» дома обыграл «Монако»
«Альба» на своем паркете обыграла «Монако» (92:84) в 17-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Монако» занимает 14-е место в турниной таблице, «Альба» располагается на 15-й строчке.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Монако» (Франция) — 92:84 (23:21, 17:9, 29:26, 23:28)
22 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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