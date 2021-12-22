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«Альба» дома обыграл «Монако»

22 декабря, 23:56

«Альба» на своем паркете обыграла «Монако» (92:84) в 17-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» занимает 14-е место в турниной таблице, «Альба» располагается на 15-й строчке.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Монако» (Франция) — 92:84 (23:21, 17:9, 29:26, 23:28)
22 декабря.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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