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Димитрис Итудис: «ЦСКА сегодня играл плохо, не на своем уровне»

02:28
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Олимпиакоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:84) отметил, что команда играла не на своем уровне.

— Поздравления «Олимпиакосу», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Мы сегодня играли плохо, не на своем уровне. Отношение к делу было плохим. Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, проиграли борьбу в большинстве эпизодов.

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18303

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