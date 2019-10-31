Димитрис Итудис: «ЦСКА сегодня играл плохо, не на своем уровне»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Олимпиакоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:84) отметил, что команда играла не на своем уровне.

— Поздравления «Олимпиакосу», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Мы сегодня играли плохо, не на своем уровне. Отношение к делу было плохим. Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, проиграли борьбу в большинстве эпизодов.

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей