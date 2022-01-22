Тренер «Милана» Мессина прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина после победы над ЦСКА (67:57) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что в первой половине у его команды были проблемы с подборами.

«Важная победа для нас, мы приехали за победой и сыграли с невероятной концентрацией. Обеим командам сегодня не хватало важных игроков, так что ключом к победе стали найденные нами ресурсы на скамейке в лице Трея Келла и Троя Дэниэлса.

Во второй половине мы решили проблему с подборами. Это была большая проблема в первой половине, а потом Кайл Хайнс играл очень здорово", — цитирует РИА Новости Спорт Мессину.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице Евролгии. ЦСКА находится на 6-й позиции.