Итудис назвал причины поражения от «Милана»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Милана» (57:67) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что его команда плохо стартовала.

«Поздравляю миланцев с победой. Даже математически можно выделить наш плохой старт, как в защите, так и в нападении. При этом соперники стабильно оборонялись, игроки со скамейки помогали завершать атаки, особенно Келл и Дэниэлз, но все же управляли игрой Кайл и Чачо.

Три четверти мы выиграли с суммарным счетом 47-44 — когда мы осознали, как должны были действовать. Мы именно этого и хотели — действовать жестко, заставить соперников атаковать один-на-один, дать ему почувствовать контакт. Но 23-10 в первой четверти нас подломили. Два-три раза мы подтягивались, сокращали отставание до 1-2 очков, но перехватить лидерство так и не смогли", — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.