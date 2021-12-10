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«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос», «Бавария» выиграла у «Эфеса»

00:17
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«Црвена Звезда» переиграла «Олимпиакос» (81:76) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других встречах «Бавария» выиграла у «Эфеса» (83:71), «Баскония» обыграла АСВЕЛ (91:66).

Евролига

Мужчины

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 81:76 (19:15, 17:23, 20:15, 25:23)

Ц: Калинич (25), Митрович (12), Давидовац (11).

О: Дорси (18), Везенков (12), Слукас (12).

«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 83:71 (27:23, 17:15, 22:26, 17:7)

Б: Лучич (18 + 12 подборов), Томас (18), Рубит (18).

Э: Бобуа (18), Данстон (13), Мицич (12).

«Баскония» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 91:66 (19:19, 26:25, 24:11, 22:11)

Б: Фонтеккьо (15), Гедрайтис (15), Инок (14), Болдуин (13), Костелло (13).

А: Джонс (17), Вембаняма (10), Гист (8).

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Евгений Козинов все материалы автора
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