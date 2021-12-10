«Црвена Звезда» обыграла «Олимпиакос», «Бавария» выиграла у «Эфеса»
«Црвена Звезда» переиграла «Олимпиакос» (81:76) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других встречах «Бавария» выиграла у «Эфеса» (83:71), «Баскония» обыграла АСВЕЛ (91:66).
Евролига
Мужчины
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 81:76 (19:15, 17:23, 20:15, 25:23)
Ц: Калинич (25), Митрович (12), Давидовац (11).
О: Дорси (18), Везенков (12), Слукас (12).
«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 83:71 (27:23, 17:15, 22:26, 17:7)
Б: Лучич (18 + 12 подборов), Томас (18), Рубит (18).
Э: Бобуа (18), Данстон (13), Мицич (12).
«Баскония» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 91:66 (19:19, 26:25, 24:11, 22:11)
Б: Фонтеккьо (15), Гедрайтис (15), Инок (14), Болдуин (13), Костелло (13).
А: Джонс (17), Вембаняма (10), Гист (8).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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