Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от «Фенербахче»

Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль после поражения от «Фенербахче» в Евролиге отметил, что его команде немного не везет с травмами игроков.

«Поздравляю «Фенербахче» с победой. В первые 20 минут матча мы контролировали игру, но на последней минуте второй четверти допустили две потери мяча, после которых оба раза соперники ушли в быстрый отрыв. Мы играли лучше в первой половине матча, чем это показывал счет. Думаю, вполне могли уйти в раздевалку с преимуществом в +8. Во второй половине матча было сложно — в последней части игры мы вновь допустили потери.

Также хочу отметить, что нам немного не везет — Фрэнкэмп и Лойд получили повреждения в конце встречи. У нас были шансы выиграть, но это оказалось невозможным. Тем более, сегодня мы допустили 17 потерь мяча и не смогли контролировать Яна Веселы, который набрал 32 очка. Что касается Дениса Захарова, он травмирован, восстановление займёт 10-15 дней", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.