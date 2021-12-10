Паскуаль назвал причины поражения «Зенита» от «Фенербахче»
Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль после поражения от «Фенербахче» в Евролиге отметил, что его команде немного не везет с травмами игроков.
«Поздравляю «Фенербахче» с победой. В первые 20 минут матча мы контролировали игру, но на последней минуте второй четверти допустили две потери мяча, после которых оба раза соперники ушли в быстрый отрыв. Мы играли лучше в первой половине матча, чем это показывал счет. Думаю, вполне могли уйти в раздевалку с преимуществом в +8. Во второй половине матча было сложно — в последней части игры мы вновь допустили потери.
Также хочу отметить, что нам немного не везет — Фрэнкэмп и Лойд получили повреждения в конце встречи. У нас были шансы выиграть, но это оказалось невозможным. Тем более, сегодня мы допустили 17 потерь мяча и не смогли контролировать Яна Веселы, который набрал 32 очка. Что касается Дениса Захарова, он травмирован, восстановление займёт 10-15 дней", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/09/vpervye-obygryvaem-fenerbakhche-doma/
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