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УНИКС победил «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге

9 декабря, 23:58
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УНИКС победил «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (85:74).

В составе победителей самым результативным стал Лоренцо Браун. Он набрал 26 очков. У «Маккаби» 18 очков набрал Скотти Уилбекин.

УНИКС занимает 6-е место в турнирной таблице. «Маккаби» идет на 9-й позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

«Маккаби Т-А» (Израиль) — УНИКС (Россия) — 74:85 (24:26, 19:17, 23:20, 8:22)

9 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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