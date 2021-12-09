УНИКС победил «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге
УНИКС победил «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (85:74).
В составе победителей самым результативным стал Лоренцо Браун. Он набрал 26 очков. У «Маккаби» 18 очков набрал Скотти Уилбекин.
УНИКС занимает 6-е место в турнирной таблице. «Маккаби» идет на 9-й позиции.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
«Маккаби Т-А» (Израиль) — УНИКС (Россия) — 74:85 (24:26, 19:17, 23:20, 8:22)
9 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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