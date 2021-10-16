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Центровой «Барселоны» признан MVP 4-го тура Евролиги

13:42
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Центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис признан самым ценным игроком четвертого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, сообщает сайт турнира.

Испанская команда обыграла в овертайме «Монако» со счетом 85:81. Дэвис набрал рекордные в карьере 27 очков и сделал 10 подборов.

Именно он забросил мяч за 2,7 секунды до конца основного времени, после чего игра перешла в овертайм.

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Иван Шитик все материалы автора
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