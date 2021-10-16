Центровой «Барселоны» признан MVP 4-го тура Евролиги
Центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис признан самым ценным игроком четвертого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, сообщает сайт турнира.
Испанская команда обыграла в овертайме «Монако» со счетом 85:81. Дэвис набрал рекордные в карьере 27 очков и сделал 10 подборов.
Именно он забросил мяч за 2,7 секунды до конца основного времени, после чего игра перешла в овертайм.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю