Итудис: «Слишком уважали своих соперников, мы не проявляли жесткости, не жертвовали собой»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче Евролиги против «Црвены Звезды» (78:76).
«Очевидно, что мы плохо играли в защите в первой половине, мы слишком уважали своих соперников, мы не проявляли жесткости, не жертвовали собой, не сдерживали их созидателей. «Звезда» не считается результативной командой, но в первой половине они набрали 42 очка. После небрежного начала третьей четверти мы сменили чип, начали прессинговать соперников, вынуждать их совершать потери. Говорил об этом раньше: наша идентичность — в старании и защите, у нас могут быть хорошие или плохие матчи с точки зрения бросков, но защита нам поможет.
В третьей и четвертой четвертях мы действовали совсем по-другому, начали читать игру соперника, атаковали нужных людей. Кроме того, игра становится другой, когда вы попадаете по кольцу, и мы попали несколько важных бросков. В итоге нам удалось обыграть очень конкурентоспособную и жесткую команду, играющую на уровне фола. В нашей ситуации с травмами мы закаляемся как команда, и я уверен, что из всех трудностей мы получим что-то хорошее», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-15-cska-crvena-zvezda-report/
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