Итудис: «Слишком уважали своих соперников, мы не проявляли жесткости, не жертвовали собой»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче Евролиги против «Црвены Звезды» (78:76).

«Очевидно, что мы плохо играли в защите в первой половине, мы слишком уважали своих соперников, мы не проявляли жесткости, не жертвовали собой, не сдерживали их созидателей. «Звезда» не считается результативной командой, но в первой половине они набрали 42 очка. После небрежного начала третьей четверти мы сменили чип, начали прессинговать соперников, вынуждать их совершать потери. Говорил об этом раньше: наша идентичность — в старании и защите, у нас могут быть хорошие или плохие матчи с точки зрения бросков, но защита нам поможет.

В третьей и четвертой четвертях мы действовали совсем по-другому, начали читать игру соперника, атаковали нужных людей. Кроме того, игра становится другой, когда вы попадаете по кольцу, и мы попали несколько важных бросков. В итоге нам удалось обыграть очень конкурентоспособную и жесткую команду, играющую на уровне фола. В нашей ситуации с травмами мы закаляемся как команда, и я уверен, что из всех трудностей мы получим что-то хорошее», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.