Экс-глава Евролиги Бертомеу: «Финал четырех» в Дубае — это не новая идея»

Бывший президент Евролиги Джорди Бертомеу заявил, что был первым, кто вступил в переговоры с Дубаем по поводу возможного сотрудничества.

Ранее BasketNews сообщил, что «Финал четырех» Евролиги в сезоне-2022/23 может пройти в крупнейшем городе ОАЭ. В Дубае имеется арена уровня НБА на 17 тысяч зрителей.

«Финал четырех» в Дубае — это не новая идея нового главы. Я начал говорить об этой возможности еще в феврале. Это может помочь изменить будущее европейского баскетбола. Мы не будем увеличивать наши ресурсы в Европе, в Дубае у нас есть возможность для естественного роста. Если мы хотим расширить и улучшить наш бизнес, мы должны выходить на новые рынки. И на некоторых из них мы не сильны», — приводит слова Бертомеу BasketNews.

Основатель Евролиги Бертомеу в 2022 году ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги. Его сменил Деян Бодирога.