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Сегодня, 16:22

Источник: «Финал четырех» Евролиги в сезоне-22/23 может пройти в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент
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«Финал четырех» Евролиги в сезоне-2022/23 может пройти в Дубае, утверждает BasketNews.

Город рассматривался в качестве претендента на организацию «Финала четырех» в будущем, но с высокой вероятностью может принять решающие матчи Евролиги уже в 2023 году.

Ранее стало известно, что главный кандидат на проведение «Финала четырех» сезона-22/23 Каунас столкнулся с финансовыми трудностями. Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас заявил, что правительство Литвы отказалось выделить 1 миллион евро на проведение «Финала четырех» Евролиги в городе.

В Дубае имеется арена уровня НБА на 17 тысяч зрителей.

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