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«Барселона» обыграла «Баварию» в Евролиге, «Панатинаикос» победил «Фенербахче»

7 октября, 23:52
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Состоялись матчи регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» уступила «Барселоне» (72:80). «Панатинаикос» победил «Фенербахче» (91:87). «Маккаби» проиграл «Црвене Звезде» (61:75).

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 72:80 (15:16, 18:28, 14:19, 25:17)

«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:87 (20:21, 25:25, 19:21, 27:20)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 61:75 (10:20, 17:15, 10:19, 24:21)

7 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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