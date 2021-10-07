«Барселона» обыграла «Баварию» в Евролиге, «Панатинаикос» победил «Фенербахче»
Состоялись матчи регулярного чемпионата Евролиги.
«Бавария» уступила «Барселоне» (72:80). «Панатинаикос» победил «Фенербахче» (91:87). «Маккаби» проиграл «Црвене Звезде» (61:75).
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 72:80 (15:16, 18:28, 14:19, 25:17)
«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:87 (20:21, 25:25, 19:21, 27:20)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 61:75 (10:20, 17:15, 10:19, 24:21)
7 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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