«Перед нами стоит трудная задача». Итудис — перед матчем с «Эфесом»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем Евролиги против «Эфиса» отметил, что игра будет сложной.
«Мы играем против действующего чемпиона, так что это сложная игра по умолчанию. Команда «Эфес» работает вместе более трех лет, у них есть новые игроки, так что перед нами стоит трудная задача», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-08-anadolu-efes-cska-preview/
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