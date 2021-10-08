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«Перед нами стоит трудная задача». Итудис — перед матчем с «Эфесом»

Итудис ждет сложного матча против «Эфеса»
06:23

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем Евролиги против «Эфиса» отметил, что игра будет сложной.

«Мы играем против действующего чемпиона, так что это сложная игра по умолчанию. Команда «Эфес» работает вместе более трех лет, у них есть новые игроки, так что перед нами стоит трудная задача», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-08-anadolu-efes-cska-preview/

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Евгений Козинов все материалы автора
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