Дмитрий Кулагин заявил, что «Зенит» настраивается на битву с ЦСКА

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу своей команды над «Жальгирисом» в рамках второго тура регулярного сезона Евролиги.

— Поздравляю болельщиков и команду с волевой победой, — отметил «СЭ» Дмитрий Кулагин. — Очевидно, что мы сделали необходимые выводы после неудачной игры с «Астаной», провели работу над ошибками и добились поставленной задачи. Очередная победа на выезде, в непростых условиях. Это придает команде уверенности и, безусловно, это хорошее подспорье для качественного фундамента будущих успехов. Уже сегодня мы возвращаемся домой и все силы направляем на восстановление, работу над ошибками и подготовку к предстоящей битве в Москве.

В третьем туре «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА. Матч состоится 12 октября.