Дмитрий Кулагин заявил, что «Зенит» настраивается на битву с ЦСКА
Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин прокомментировал победу своей команды над «Жальгирисом» в рамках второго тура регулярного сезона Евролиги.
— Поздравляю болельщиков и команду с волевой победой, — отметил «СЭ» Дмитрий Кулагин. — Очевидно, что мы сделали необходимые выводы после неудачной игры с «Астаной», провели работу над ошибками и добились поставленной задачи. Очередная победа на выезде, в непростых условиях. Это придает команде уверенности и, безусловно, это хорошее подспорье для качественного фундамента будущих успехов. Уже сегодня мы возвращаемся домой и все силы направляем на восстановление, работу над ошибками и подготовку к предстоящей битве в Москве.
В третьем туре «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА. Матч состоится 12 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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