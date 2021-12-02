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«Бавария» обыграла АСВЕЛ в Евролиге

23:26

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Бавария» победила АСВЕЛ (73:65).

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 73:65 (12:20, 27:18, 19:16, 15:11)

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Евгений Петров все материалы автора
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