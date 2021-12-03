«Олимпиакос» вырвал победу у УНИКСа в Евролиге
«Олимпиакос» вырвал победу у УНИКСа (87:84) в Евролиге.
В составе УНИКСа Лоренцо Браун набрал 21 очко, а Айзея Канаан — 20. Команда преревала серию из четырех побед подряд и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» (9-4) идет третьим.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 84:87 ОТ (20:17, 20:25, 22:17, 15:18, 7:10)
3 декабря. Казань. «Баскет-Холл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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