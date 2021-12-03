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«Олимпиакос» вырвал победу у УНИКСа в Евролиге

УНИКС дома проиграл «Олимпиакосу»
21:10
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«Олимпиакос» вырвал победу у УНИКСа (87:84) в Евролиге.

В составе УНИКСа Лоренцо Браун набрал 21 очко, а Айзея Канаан — 20. Команда преревала серию из четырех побед подряд и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» (9-4) идет третьим.

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УНИКС (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 84:87 ОТ (20:17, 20:25, 22:17, 15:18, 7:10)

3 декабря. Казань. «Баскет-Холл».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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