«Фенербахче» и «Жальгирис» дома обыграли своих соперников в Евролиге
«Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги обыграл «Монако» (96:86) дома. «Жальгирис» на своем паркете переиграл «Басконию» (72:68).
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 96:86 (16:18, 24:24, 23:21,
33:23)
«Жальгирис» (Литва) — «Баскония» (Испания) — 72:68 (21:19, 19:13, 11:14, 21:22)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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