Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Фенербахче» и «Жальгирис» дома обыграли своих соперников в Евролиге

22:49
Теги:

«Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги обыграл «Монако» (96:86) дома. «Жальгирис» на своем паркете переиграл «Басконию» (72:68).

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 96:86 (16:18, 24:24, 23:21,

33:23)

«Жальгирис» (Литва) — «Баскония» (Испания) — 72:68 (21:19, 19:13, 11:14, 21:22)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна
Еврокомиссия сообщила о разрешении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
0