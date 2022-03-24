«Баскония» дома переиграла «Фенербахче»

«Баскония» выиграла у «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 77:62. Игра прошла в Испании.

Для испанской команды эта победа стала четвертой подряд. Турецкий коллектив проиграл четвертую встречу кряду.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Басконии» Уэйд Болдуин, набравший 24 очка. Также на его счету 6 передач.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 77:62 (20:19, 12:21, 22:13, 23:9)

Б: Болдуин (24), Питерс (16), Гедрайтис (12), Инок (12).

Ф: Гудурич (15), Веселы (15), Беко Букер (9), Де Коло (8).