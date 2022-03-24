«Монако» переиграл «Олимпиакос»

«Монако» выиграл у «Олимпиакоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 92:72. Монегаски одержали вторую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Монако» Майк Джеймс, который набрал 25 очков.

«Монако» идет на 6-м месте в турнирной таблице, а «Олимпиакос» — на 4-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 92:72 (19:22, 29:9, 23:20, 21:21)

М: Джеймс (25), Бэйкон (15), Ли (13), Холл (12).

О: Фалль (18), Везенков (12), Дорси (10).