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Сегодня, 22:56

«Жальгирис» уступил АСВЕЛу на своей площадке

Иван Шитик
Корреспондент
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«Жальгирис» на своей площадке принимал АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги. Французский клуб одержал гостевую победу со счетом 72:68.

АСВЕЛ прервал серию поражений в турнире и занимает 13-е место в таблице: 8 побед в 25 матчах.

«Жальгирис» потерпел третье поражение подряд и находится на 14-м месте: 7 побед в 26 встречах.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 68:72 (17:15, 15:18, 15:16, 21:23)

23 марта.

БК Жальгирис
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