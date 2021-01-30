Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс выступил с заявлением по поводу ситуации в клубе

Защитник ЦСКА Майк Джеймс выступил с заявлением по поводу слухов о том, что может покинуть команду. В субботу московский клуб объявил, что 30-летний баскетболист вернулся в состав команды.

27 января армейцы сообщили, что Джеймс был отстранен от матчей и тренировок после инцидента, который произошел 22 января. В СМИ появилась информация о драке баскетболиста с одноклубником Торнике Шенгелия в раздевалке после поражения от «Фенербахче» (83:89) в Евролиге.

«8 января мой дедушка скончался от рака легких. С этого момента мою личную жизнь стало трясти, многое изменилось. К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появились в средствах массовой информации. Во-первых, хочу сказать, что это очень личный для меня вопрос, это не та информация, которую я хотел бы видеть в СМИ. Во-вторых, также хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший для себя или клуба, который я представляю, путь. Поэтому хочу извиниться и сказать, что вызванные внимание к этому вопросу и проблемы — это совсем не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке. Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда. Буду рад, если люди оставят это в прошлом. Ценю все добрые пожелания моей семье, и благодарю вас за заботу», — приводит слова Джеймса пресс-служба ЦСКА.

Джеймс отправится с ЦСКА на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой». Встреча пройдет 1 февраля.