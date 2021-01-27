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ЦСКА выступил с заявлением по поводу ситуации с Джеймсом

20:52
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА.
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА.
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ЦСКА выступил с заявление относительно ситуации с защитником Майком Джеймсом. Баскетболист не примет участие в матче регулярного сезона Евролиги против «Альбы».

«22 января после окончания матча с «Фенербахче» в раздевалке команды случился инцидент с участием Майка Джеймса. В результате клубом было принято решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Окончательное решение о будущем Джеймса в ЦСКА будет принято в ближайшие дни, также будут даны разъяснения относительно ситуации с отъездом Майка на похороны деда», — говорится в заявлении на сайте клуба.

ЦСКА на данный момент занимает второе место в Евролиге, отставая на одну победу от «Барселоны». Немецкая команда расположилась на 14-м месте.

Американец Джеймс обиделся на ЦСКА и, возможно, подрался на тренировке. Лучший снайпер Евролиги близок к увольнению

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/mayk-dzheyms/

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