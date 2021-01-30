ЦСКА вернул Майка Джеймса в команду

Защитник ЦСКА Майк Джеймс продолжит выступления за команду. Завтра Джеймс примет участие в тренировке и может отправиться с армейцами на выездной матч Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой», сообщает сайт московского клуба.

Президент красно-синих Андрей Ватутин не стал вдаваться в детали прежнего конфликта.

«У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело. Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех. После возвращения из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение. Легкого выхода из сложившегося положения просто не существовало, и мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы – и это естественно для спортивной команды высокого уровня. Понятно, что давать оценки можно будет только с течением времени. Но мы едины в этом решении, и для меня это очень важно. Надеюсь, что все получится, и мы вырастем как команда. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе», - заявил Ватутин.

«8 января мой дедушка скончался от рака легких. С этого момента мою личную жизнь стало трясти, многое изменилось. К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появились в средствах массовой информации.

Во-первых, хочу сказать, что это очень личный для меня вопрос, это не та информация, которую я хотел бы видеть в СМИ. Во-вторых, также хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший для себя или клуба, который я представляю, путь. Поэтому хочу извиниться и сказать, что вызванные внимание к этому вопросу и проблемы — это совсем не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке. Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда. Буду рад, если люди оставят это в прошлом. Ценю все добрые пожелания моей семье, и благодарю вас за заботу», — сказал Джеймс.