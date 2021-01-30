Защитник «Баварии» стал MVP недели в Евролиге

Евролига назвала защитник «Баварии» Ник Уэйлер-Бэбба самым ценным игроком недели. Немецкий баскетболист набрал 25 очков, собрал 8 подборов и отдал 5 результативных передач в матче регулярного чемпионата против «Химок» (95:93).

Третьим игроком недели стал защитник «Химок» Алексей Швед. Он набрал 32 очка и отдал 11 передач в игре с мюнхенцами.

На этой недели «Бавария» обыграла сразу два российских клуба в пятницу немцы в Москве оказались сильнее ЦСКА (69:66). Они идут на 5 месте в Евролиге. «Химки» с 21 поражением и двумя победами идут последними.