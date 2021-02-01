Центровой «Фенербахче» Веселы стал MVP января в Евролиге

Евролига на своем сайте 1 февраля объявила, что чешский центровой «Фенербхаче» Ян Веселы стал самым ценным игроком месяца.

«Фенербхаче» прошел январь без поражений, одержав победы во всех 6 играх, в том числе с «Химками» (107:76) и ЦСКА (89:83). Турецкая команда поднялась с 13-го места на восьмое.

Сам 30-летний чех за этот отрезок в среднем за игру набирал 16 очков, делал 5,5 подборов, 2,8 результативных передач и 1,4 перехвата

До Веселы MVP месяца в Евролиге дважды подряд признавался американский защитник ЦСКА Майк Джеймс.