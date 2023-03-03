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«Барселона» переиграла «Жальгирис» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 2 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Барселона» на своем паркете переиграла «Жальгирис» (93:74), «Бавария» выиграла у «Црвены Звезды» (87:80), «Панатинаикос» потерпел поражение от «Эфеса» (82:87), «Монако» разгромил «Маккаби» (86:67), «Партизан» одержал победу над над «Альбой» (88:74).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 93:74 (19:17, 27:19, 31:18, 16:20)

Б: Миротич (28), Саторански (12), Шанлы (10).

Ж: Браздейкис (15), Бирутис (12), Хэйс (8), Полонара (8).

«Бавария» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:80 (19:23, 22:15, 11:18, 35:24)

Б: Уинстон (20), Лучич (20), Гиффи (11).

Ц: Вильдоса (18), Кампаццо (16), Недович (15).

«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 82:87 (21:18, 19:25, 14:21, 28:23)

П: Григонис (23), Ли (19), Понитка (8), Томас (8).

Э: Клайберн (24), Брайант (16), Ларкин (13 + 10 передач), Жижич (12).

«Монако» (Франция) — «Маккаби» (Израиль) — 86:67 (30:17, 9:19, 19:23, 28:8)

Мон: Лойд (18), Джеймс (12), Окобо (11), Холл (10).

Мак: Болдуин (17), Колсон (16), Соркин (9).

«Партизан» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 88:74 (20:19, 22:25, 35:9, 11:21)

П: Аврамович (19), Пантер (16), Ледэй (13),Лессор (10).

А: Ло (17), Тиманн (10), Уэтзелл (10), Сикма (9), Кумадже (9 + 10 подборов).

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