«Реал» на выезде переиграл АСВЕЛ в Евролиге
В пятницу, 3 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» выиграл у «Виртуса» (104:72), АСВЕЛ потерпел поражение от «Реала» (71:75), «Милан» переиграл «Олимпиакос» (83:62), «Баскония» разгромила «Валенсию» (114:75).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 104:72 (31:14, 27:15, 27:23, 19:20)
Ф: Пьер (20), Мотли (16), Гудурич (16), Уилбекин (15).
В: Белинелли (18), Шенгелия (10), Мики (10).
АСВЕЛ (Франция) — «Реал» (Испания) — 71:75 (10:20, 22:27, 22:16, 17:12)
А: Де Коло (13), Мэтьюз (13), Фалль (10).
Р: Козюр (14), Уильямс-Госс (13), Дек (12), Муса (11).
«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 83:62 (20:17, 15:15, 26:14, 22:16)
М: Бэрон (18), Мелли (10), Луваву-Кабарро (9), Напьер (9).
О: Уолкап (10), Везенков (10), Папаниколау (8), Слукас (8).
«Баскония» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 114:75 (27:24, 30:24, 24:16, 33:11)
Б: Хоммес (24), Томпсон (16 + 11 передач), Костелло (15).
В: Харпер (15), Лопес-Аростеги (13), Уэбб (10), Риверо (10).