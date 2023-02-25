Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:42

«Барселона» переиграла «Монако» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В пятницу, 24 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Барселона» на своем паркете переиграла «Монако» (80:70), «Виртус» выиграл у «Басконии» (88:83), «Валенсия» дома проиграла «Олимпиакосу» (85:92), «Эфес» обыграл АСВЕЛ (90:89), «Альба» одержала победу над «Црвеной Звездой» (87:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 72:87 (25:15, 19:24, 17:21, 11:27)

АСВЕЛ (Франция) — «Эфес» (Турция) — 89:90 (18:23, 31:22, 12:27, 28:18)

«Валенсия» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:92 (25:15, 20:20, 13:30, 27:27)

«Виртус Б» (Италия) — «Баскония» (Испания) — 88:83 (16:19, 28:22, 24:21, 20:21)

«Барселона» (Испания) — «Монако» (Франция) — 80:70 (24:18, 26:21, 15:18, 15:13)

БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Барселона
БК Баскония
БК Виртус
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
0
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» переиграл «Жальгирис» в Евролиге
Новости
RSS RSS
Все новости