«Барселона» обыграла «Панатинаикос»

«Барселона» переиграла «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 86:60. Каталонцы одержали третью победу кряду. Греческая команда потерпела второе поражение подряд.

«Барселона» идет на 2-м месте в турнирной таблице, а «Панатинаикос» — на 17-м.

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«Барселона» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 86:60 (17:15, 28:10, 18:17, 23:18)

Б: Хэйс (14), Экзам (12), Йокубайтис (9), Миротич (9).

П: Папаяннис (18), Мэйкон (12), Уайт (9).